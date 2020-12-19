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زيدان يعود لعادته القديمة

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الوكيل الإخباري _ منذ أن تولى تدريب ريال مدريد، كانت إحدى أقوى قناعات زين الدين زيدان دائماً هي الحاجة إلى تدوير الفريق بأكمله لتوزيع الجهود ولتجنب الإصابات ولكن قبل كل شيء لإبقاء جميع لاعبيه جاهزين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إيبار يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، في لقاءٍ يبحث فيه الفريق الملكي عن مواصلة تحقيق النتائج الطيبة، من أجل المضي قدماً نحو المنافسة على اللقب.



وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن زين الدين زيدان سيعتمد على بعض اللاعبين الاحتياطيين ضد إيبار، وذلك حتى يمنح قسطاً من الراحة للركائز الأساسية التي خاضت 4 مباريات صعبة وشاقة في ظرف 12 أيام تقريباً.

وأوضحت: “في الأسبوعين الماضيين رفع زيدان يده عن المداورة للمراهنة على كتلة ثابتة، مع تغييرات قليلة، ولكن هذا لا يعني أنه تخلى عن أفكاره، بل كانت تلك الخطوة ضرورية لأن الفريق كان مهدداً بالخروج من دوري أبطال أوروبا، وبالابتعاد عن صدارة الليجا”.

وأضافت، أن مارسيلو وإيسكو ألاركون قد يلعبان بصفة أساسية ضد إيبار، رغم الانتقادات التي يتعرضان لها كلما وطأت أقدامهما أرضية الملعب.
وأشارت إلى أن الفترة القادمة سيلعب ريال مدريد عدة مباريات، وهو ما يدفع زيدان للاعتماد على المداورة أحياناً، خاصةً وأن الركائز التي يثق فيها المدرب الفرنسي في أوقات الحسم، تكون معدودة.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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