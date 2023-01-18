زيدان يقترب من التوقيع لناديه الجديد

الوكيل الإخباري - يقترب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، من العودة من جديد للتدريب، بعدما تحرك ناد أوروبي خطوة في طريق التعاقد معه.



وذكرت شبكة تودوفيتشاخيس الإسبانية، الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي تحرك بالفعل وتواصل مع زيدان من أجل التفاوض بشأن عودته للنادي، الذي تألق معه كلاعب، لتقلد منصب المدير الفني للفريق.



ويعاني اليوفي هذا الموسم مع المدرب الحالي ماكس أليغري، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط خلف نابولي، المتصدر، والذي أحرج السيدة العجوز بفوز ساحق بخماسية لهدف، الجمعة الماضي، في جنوب إيطاليا.



وبات الضغط واضحا على أليغري في يوفنتوس، الذي ربما يفقد منصبه إن لم يقلب الوضع في النادي، ما جعل إدارة البيانكونيري تتحرك وتتواصل مع زيدان من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.



وابتعد زيدان عن مجال التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، بانتظار الحصول على فرصة تدريب المنتخب الفرنسيظ، لكن آماله واجهت حائطا مسدودا بعد أن ا‘لن الاتحاد الفرنسي استمرار ديدييه ديشامب كمدير فني للديوك حتى 2026 عقب حصوله على الميدالية الفضية في مونديال قطر 2022.

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