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الخميس، 10-12-2020 03:09 م

زيدان يقرر الرحيل عن ريال مدريد! .. بالرغم من التأهل

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الوكيل الإخباري _  ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد قرر الرحيل عن الفريق عقب انتهاء هذا الموسم.

وعانى فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة، بعد تعرضه لأكثر من هزيمة هذا الموسم، بخسارته حتى الآن خمس مرات.


ولكن عاد ريال مدريد لمستواه الطبيعي في مباراة أمس الأربعاء أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتصر عليه بثنائية نظيفة، وتأهل كمتصدر لمجموعته الثانية لدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالرغم من تأهل ريال مدريد، وعودته للطريق الصحيح، إلا أن زيدان قد قرر الرحيل عن النادي المدريدي

وأضاف الموقع أن زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد لأن النادي لم يفي بوعوده، حيث قالت الإدارة للمدرب الفرنسي بأن المرينجي سيتعاقد مع بول بوجبا، وساديو ماني، وإدواردو كامافينجا، ولكن لم يحدث أي شيء من هذا الأمر.

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وأكمل الموقع بأن زين الدين زيدان سيرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي.


المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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