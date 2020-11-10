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الثلاثاء، 10-11-2020 02:02 م

زيدان يقرر .. مارسيلو خارج أسوار ريال مدريد

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الوكيل الإخباري _ كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن  لاعب ريال مدريد مارسيلو، لا يشكل حاليا بالنسبة لزيدان، سوى حل اضطراري في المواقف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وأوضحت، أن مارسيلو منذ الموسم الماضي شارك مع الفريق في 28 مباراة، فاز الريال في 16، وتعادل في 3، وخسر في 9 مواجهات.

وأشارت، إلى أن زيدان لا يراهن في الوقت الحالي  على مارسيلو كثيرا.

ويعود السبب في ذلك لعدم التزامه الدفاعي المعتاد، بعكس ميندي الذي يشارك أساسيا في كافة المباريات الكبرى.

وأكدت، أن في كل مرة يراهن فيها زيدان على مارسيلو أساسيا، عادة ما تكون النتيجة كارثية، وهو ما يمهد للظهير البرازيلي بمغادرة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأصبح زيدان حاليا متأكدا من قناعات المدرب السابق للفريق سانتياجو سولاري، الذي كان يهمش دور مارسيلو في الفريق، لحساب الشاب وقتها سيرخيو ريجيلون.

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المصدر : ملاعب 

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