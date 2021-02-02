زيدان يقرر مغادرة ريال مدريد!!

الوكيل الإخباري _ قالت وسائل إعلام إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يستمر مع ريال مدريد الموسم المقبل.



وذكرت شبكة ”بي إن سبورت“ أن زيدان اتخذ قراره وسيغادر ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده يستمر حتى يونيو 2022.





وخرج ريال مدريد من دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام فريق ديبورتيفو ألكويانو، كما تراجعت حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإسباني، إذ يبتعد بـ10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.







ويلعب ريال مدريد مع أتلانتا الإيطالي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



وعاد زيدان، البالغ من العمر 48 عاما، لريال مدريد في مارس 2019، لكن ولايته الثانية لم تكن كالأولى، رغم أنه قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالي، إلى جانب السوبر الإسباني.



وفي ولايته الأولى قاد زيدان ريال مدريد في 149 مباراة، نجح خلالها في التتويج بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الإسباني، ولقب في السوبر الإسباني، ولقبين في السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس العالم للأندية.



أما في ولايته الثانية فقاد زيدان ريال مدريد في 90 مباراة.





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المصدر : ملاعب



