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الأحد، 03-01-2021 11:42 ص

زيدان يكشف سبب استبدال بنزيما

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الوكيل الإخباري _ نجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوز سهل على حساب ضيفه سيلتا فيجو، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما ليلة أمس السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

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نادي العاصمة الإسبانية مدريد استفاق محليًا في الجولات الماضية، لكنه تفاجأ بخسارة نقطتين ثمينتين ضد إلتشي في مباراته الأخيرة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لذا كان لا بد من استعادة توازنه سريعًا أمام سيلتا فيجو، ما تحقق بفضل الثنائي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو، حيث سجل كل منهما هدفًا وصنع آخر.


وفي الدقيقة 90+1، استبدل المدير الفني زين الدين زيدان، نجمه المدلل كريم بنزيما، إذ أشرك عوضًا عنه ماريانو دياز، ما أثار قلق بعض جماهير ريال مدريد بشأن سلامة المهاجم الفرنسي من الإصابات.

وكشف زيدان في المؤتمر الصحفي سر استبدال بنزيما، بقوله: "لم يكن كريم متعبًا أو في حاجة إلى الراحة، لقد ظهر بحالة جيدة، لكن يجب أيضًا أن أمنح بعض الدقائق إلى اللاعبين الآخرين".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 36 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن أتلتيكو الوصيف، مع خوض الأخير 3 مباريات أقل، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 23 في المركز الثامن.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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