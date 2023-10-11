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الأربعاء، 11-10-2023 04:17 م

زيدان يكشف عن موقفه من العودة للتدريب

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الوكيل الإخباري - كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، عن موقفه من العودة للتدريب خلال الفترة المقبلة.

ولم يتول زيدان تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد، عقب ولايته الثانية مع الملكي في 2021.

وقال زيدان، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عن تجربته المقبلة: "لا جديد، ولا يوجد أي شيء حتى الآن، حاليا أستمتع مع عائلتي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف زيزو، خلال التصريحات التي نقلها الصحفي فابريزيو رومانو، خبر انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "الشائعات ستظل مستمرة طالما أنا أعمل كمدير فني، وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وارتبط اسم زيزو بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، مثل مارسيليا وباريس سان جيرمان، حتى أن البعض رشحوه ليتولى القيادة الفنية لمنتخب الفرنسي قبل تجديد عقد ديديه ديشامب مؤخرا.

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