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الثلاثاء، 12-01-2021 02:06 م

زيدان يمنح الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

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الوكيل الإخباري _ أكد تقرير صحفي إسباني اليوم، أن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، منح الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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ووفقاً لموقع “دياريو جول” الإسباني، فإن زيدان يرغب في رحيل الظهير الإسباني ألفارو أودريوزولا، خلال الميركاتو الشتوي.


وأوضح الموقع، أن اللاعب خرج تماماً عن حسابات زين الدين زيدان، الذي يواصل استبعاد اللاعب من المشاركة.

ويعتمد زيدان على الثنائي، لوكاس فاسكيز وناتشو، في مركز الظهير الأيمن، حال إصابة الظهير الأساسي، داني كارفخال.

وخاض أودريوزولا نصف الموسم الماضي، معاراً إلى بايرن ميونيخ، قبل أن يعود للنادي الملكي مطلع الموسم الحالي.

ويشير الموقع، أن اللاعب بصدد الانتقال إلى فريق أتليتيك بلباو على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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