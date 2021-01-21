زيدان ينتظر القرار الحاسم بعد الخروج من الكأس

الوكيل الإخباري _ قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه يجب على فريقه عدم فقدان التركيز بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة، الأربعاء، ونفى أن الهزيمة 2-1 كانت مخجلة.





وأبلغ المدرب الفرنسي الصحفيين "ليست مخجلة، هذا أمر يمكن حدوثه دائما في كرة القدم. أمر مثل هذا يمكن حدوثه في مسيرة أي لاعب لكني أتحمل مسؤوليتها وسنواصل العمل. لن يجن جنوننا بسبب ذلك".



وأضاف زيدان "اللاعبون قدموا كل شيء على أرض الملعب، حصلنا على عدة فرص وعندما لا تسجل فهذا ما يمكن حدوثه. حارس مرمى (ألكويانو) أنقذ فرصتين أو ثلاث بشكل رائع ولم نستطع تسجيل الهدف الثاني. لوكنا فعلنا ذلك كانت المباراة ستتغير تماما".







وتابع: "إنها لحظة صعبة علينا بسبب الخروج من الكأس، ونحن بحاجة لفعل أكثر مما فعلناه اليوم لكن على الأقل قدمنا كل ما لدينا".







وأجاب زيدان عند سؤاله بشأن قلقه على مستقبله بعد تراجع النتائج "عندما تخسر يتحدث الجميع عن رحيلك لكني أتحمل المسؤولية وليحدث ما يحدث. أنا هادئ، اللاعبون يريدون الفوز بكل مباراة ويحاولون فعل ذلك دائما لكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور الأخرى. علينا التعامل مع ذلك".







وذكر: "كنا نلعب بشكل جيد وتراجع الأداء مؤخرا لكن بغض النظرعن آخر مباراتين فالأمور تسير بشكل جيد هذا الموسم ونحن بحاجة لتذكر ما الذي بإمكاننا فعله".







لكن أزمة اقتراب انتهاء مرحلة زيدان مع النادي الأبيض تبدو واردة وخصوصاً وأن ريال مدريد لم يتعود على هضم خسارة لقبين في ظرف ستة أيام، بعد أن خسر في نص نهائي كأس السوبر أمام أتلتيك بلباو.



و في ظل الانتقادات الموجهة للمدرب فإن بعض اللاعبين كذلك أوضحوا عدم وجود استمرارية لهم في المشروع وعلى رأسهم مارسيلو وإيسكو.



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المصدر : ملاعب



