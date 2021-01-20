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الأربعاء، 20-01-2021 01:56 م

زيدان يورط بيريز.. نجم ريال مدريد يصر على الرحيل بشدة!



الوكيل الإخباري _ يبدو أن المدير الفني زين الدين زيدان، تسبب في وضع الرئيس فلورينتينو بيريز في ورطة، بعدما طلب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو، فـ"ماذا يحدث في العاصمة الإسبانية.

"جحيم زيدان".. هذا هو المكان الذي يعيش فيه عدد كبير من نجوم النادي المدريدي، الفترة الحالية، بسبب الجلوس طويلًا على مقاعد البدلاء، لكن لا يوجد أحد يعاني بشدة أكثر من النرويجي مارتن أوديجارد.

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وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، منذ قليل، أن أويجارد طلب صراحة من إدارة الريال، الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.


السبب الحقيقي يعود إلى استبعاد النجم النرويجي من القائمة الرسمية التي تخوض موقعة ألكويانو في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، حيث كان أوديجارد الوحيد المستبعد فنيًا.

أوديجارد قضي فترة رائعة بين صفوف ريال سوسيداد، الموسم الماضي، حين كان في إعارته، لكنه لا يشارك مطلقًا مع زيدان، الذي منحه فقط 82 دقيقة بواقع مبارتين، في كل المسابقات الرسمية، خلال شهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري.

المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

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