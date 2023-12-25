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الإثنين، 25-12-2023 04:38 م

زينجلر يبرر قرار يونيون برلين

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الوكيل الإخباري - قال ديرك زينجلر، رئيس يونيون برلين الألماني، إن ناديه منفتح لدخول المستثمرين بشكل عام وقال للجماهير إن لوم رابطة الدوري الألماني في هذا الأمر كان خاطئا.

وقال زينجلر للموقع الرسمي ليونيون برلين في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، إن النادي صوت ضد قرار دخول مستثمر للرابطة في وقت سابق هذا الشهر "لأننا نعتقد أن هذا غير جيد للدوري".

وصوت 36 ناديا من البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية، على الموافقة على صفقة تقدر بمليار يورو، والتي تسمح لشريك إستراتيجي للدخول في الدوري لمدة 20 عاما كحد أقصى.

وصوت 24 ناديا، وهو ما حقق بصعوبة ثلثي الأغلبية، في صالح هذا الأمر، وذكرت رابطة الدوري الألماني أنها تهدف لتعزيز نموذج أعمالها التجاري وتسويق البوندسليجا خارجيا عبر هذه الصفقة.

وقال زينجلر: "صوتنا ضد هذا النوع من صفقات المستثمرين لأننا نعتقد أن هذا غير جيد للدوري. لأننا نعتقد أننا نتخذ قرارا لفترة 20 عاما ولا يمكننا توقع ماذا سيحدث".


وأضاف بعبارات عامة: "بوضوح شديد أنا ضد المستثمرين الذين يهتمون بالربح فقط. أنا ضد الملكية المتعددة للأندية. أنا ضد المستثمرين الذين يغيرون كرة القدم الخاصة بنا".

وقال زينجلر إن الصفقة يجب أن تكون صحيحة عندما تتعلق بالمستثمرين، ووصف ناديه كمثال، مضيفا: "نحن في يونيون لسنا في الأساس ضد المستثمرين في كرة القدم لأسباب أيديولوجية، لأننا نادي يستثمر باستمرار في كل المجالات برأس مال من الخارج لمدة 20 عاما. يونيون هو قصة مستثمرين شجعان".

وانتقدت العديد من مجموعات المشجعين تصويت الرابطة ولكن زينجلر عارض انتقادهم العام للرابطة في المباريات وفي كل مكان آخر، قائلا: "طاقم عمل الرابطة لم يقرر هذا، وكذلك مديروهم. كانت الأندية هي من قررت هذا".

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