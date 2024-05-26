زينيت بطرسبورغ بطلا للدوري الروسي

الوكيل الإخباري - توج فريق زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه روستوف (2-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثلاثين الأخيرة للدوري.



تقدم الضيوف بهدف سجله لاعب خط الوسط البرازيلي رونالدو في الدقيقة 54.

ولكن فريق العاصمة الشمالية رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين، الأول جاء بـ"نيران صديقه" سجله لاعب خط الوسط البرازيلي الآخر غوستافو مانتوان خطأ في مرماه، عند الدقيقة 65، والثاني عبر المهاجم البرازيلي آرتور، في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.



ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده، بعد هذا الفوز إلى 57 نقطة، واعتلى صدراة الدوري، مستفيدا من فوز وصيفه فريق كراسنودار (56 نقطة)، على ضيفه فريق دينامو موسكو (1-0)، الذي اكتفى بالمركز الثالث برصيد 56 نقطة أيضا، وفرط باللقب في الرمق الأخير.



وأحرز فريق زينيت بطرسبورغ بذلك لقب بطل الدوري الروسي الممتاز للمرة السادسة على التوالي، والعاشرة في تاريخه معادلا بذلك الرقم القياسي لفريق سبارتاك موسكو.

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