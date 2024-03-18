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الإثنين، 18-03-2024 03:13 م

سؤال مستفز عن الخسارة أمام مانشستر يونايتد يظهر الوجه الآخر ليورغن كلوب

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الوكيل الإخباري - انفعل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد (4-3) مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وودع الريدز بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة في ختام منافسات ربع النهائي، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

وبعد المباراة التي أنهت آمال ليفربول في تحقيق رباعية ألقاب نادرة بالموسم الأخير لكلوب مع "الريدز"، استهجن المدرب الألماني، سؤالا من مراسل من شبكة "في سبورت" قبل أن يغادر غاضبا.

حيث سئل كلوب عن "قلة حدة فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة". 

ليرد كلوب على المراسل: "هذا سؤال غبي بعض الشيء. إذا كنت ترانا في كثير من الأحيان، يمكنك أن تسألنا في أحيان أخرى لماذا لدينا الكثير من الطاقة".
 
وأضاف: "لا أعرف عدد المباريات التي خضناها مؤخرا وعدد المباريات التي خاضها مانشستر يونايتد.. هذه رياضة، أشعر بخيبة أمل حقا بشأن هذا السؤال، لكن من الواضح أنك اعتقدت أنه جيد".

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ثم أضاف المراسل: "إذن السبب هو كثرة المباريات؟"، وأدى ذلك إلى رد كلوب بغضب: "أوه، أنت لا تعتقد ذلك.. هيا.. من الواضح أنك لست في حالة جيدة وليست لدي أي أعصاب كافية أمامك"، قبل أن يغادر المدرب الألماني المقابلة فجأة.


ووفقا لقرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، سيلعب مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، أحد فرق دوري "التشامبيونشيب" الذي فجر مفاجأة ضخمة بإقصائه وولفرهامبتون مساء السبت الماضي.

 

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