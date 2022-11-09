ساديو ماني سيغيب عن كأس العالم

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الإصابة التي تعرَّض لها ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، في مواجهة فيردر بريمن، ستبعده عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022.

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وقالت الصحيفة، إن النجم السنغالي يعاني من إصابة في وتر القدم ومن المتوقع أن يغيب عدة أسابيع عن الملاعب، وهو ما سيجعله يغيب عن قائمة منتخب بلاده في المونديال.



ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسيه عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر، يوم الجمعة المقبل.



وكان دينو توبمولر، المدرب المساعد لبايرن ميونخ، قال إن الإصابة التي تعرَّض لها السنغالي ساديو ماني في مواجهة فيردر بريمن أمس الثلاثاء "ليست خطيرة" وسيكون جاهزًا لكأس العالم في قطر.



وخرج ماني بعد 20 دقيقة في الفوز 6-1 على بريمن.



وأبلغ توبمولر الصحفيين "ساديو ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى ألم بسيط في الأعصاب. الإصابة ليست خطيرة ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شكوك".



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 21.



ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى برفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.



ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في الـ21 من الشهر الجاري.

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