ساسي يفجر مفاجأة بشأن اصابته بكورونا

الوكيل الإخباري _ قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، إن لاعبه التونسي فرجاني ساسي، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده بمعسكر منتخب بلاده.



وكانت تقارير صحفية تونسية أعلنت تعرض اللاعب للإصابة بكورونا، ما تسبب في عدم سفره برفقة "نسور قرطاج" إلى النمسا، لمواجهة نيجيريا وديا الثلاثاء.



وأضاف منصور في تصريحات لقناة نادية الفضائية: "حظ الزمالك سيئ بعد إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء المغربي".



ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



من جهته نفى اللاعب إصابته بفيروس كورونا، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به في بلادي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام، بعد أن كنت على اتصال مباشر بأحد المصابين".



وتابع: "كل ما يدور حول حالتي الصحية، مجرد شائعات".





وكان محمد أسامة، طبيب الزمالك، قال في وقت سابق لمراسل "العين الرياضية" إنه لا يمتلك أي معلومة مؤكدة بخصوص إصابة لاعب الوسط التونسي في الوقت الحالي.



وشدد طبيب الزمالك على أنه ينتظر التقرير الخاص باللاعب من جانب الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، من أجل التعرف على حقيقة إصابة اللاعب بالفيروس.



وأضاف أسامة أنه كان قد تم الترتيب مع اللاعب على السفر من النمسا مباشرة إلى المغرب للالتحاق ببعثه الزمالك هناك، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.



ويعتبر ساسي أحد أبرز العناصر الأساسية في صفوف الفريق المصري على مدار الفترات الماضية، حيث قاده للتتويج بالعديد من الألقاب، أبرزها الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.





المصدر : ملاعب

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