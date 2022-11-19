ساعة صلاح في "غلوب سوكر" تثير الجدل.. فكم يبلغ سعرها؟

الوكيل الإخباري - لفت النجم المصري محمد صلاح، الأنظار في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر 2022" الذى نظمه مجلس دبي الرياضي يوم الخميس، بظهوره بساعة فاخرة وقيمة للغاية.
ووفقا لموقع "elbalad.news"، فإن ساعة صلاح حملت توقيع ماركة "Audemars Piguet" وهي مصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا.
There he is! 👋🇦🇪🌏⚽🏆 @MoSalah has arrived at the 2022 #GlobeSoccer gala! Watch LIVE: https://t.co/75YQ9QrK12 pic.twitter.com/8oAn1bvHgz— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022
وكان صلاح توج في حفل "غلوب سوكر"، بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين بينما ذهبت الجائزة الكبرى، وهي جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2022، لمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.
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