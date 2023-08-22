ساكا يدخل تاريخ نادي أرسنال

الوكيل الإخباري - سطر الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، اسمه بأحرف من ذهب بتاريخ أرسنال بمشاركته مع النادي اللندني في مواجهة كريستال بالاس بالمباراة المقامة الآن ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



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وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في أرقام وإحصائيات لاعبي كرة القدم، فإن ساكا يخوض اليوم، المباراة رقم 82 له على التوالي بقميص أرسنال في الدوري الإنجليزي، ليعادل بالتالي رقم بول ميرسون القياسي في المسابقة رفقة أرسنال، والذي حققه في فبراير 1995.



وبدأ ساكا هذا الموسم بصورة مميزة، بالتسجيل في الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي خلال فوز أرسنال على حساب نوتنغهام فورست بنتيجة 2-1.

تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مواجهة أرسنال وكريستال بالاس انتهى بالتعادل السلبي.

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