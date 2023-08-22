الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

الثلاثاء، 22-08-2023 01:08 م

ساكا يدخل تاريخ نادي أرسنال

820232291158514999630


الوكيل الإخباري - سطر الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، اسمه بأحرف من ذهب بتاريخ أرسنال بمشاركته مع النادي اللندني في مواجهة كريستال بالاس بالمباراة المقامة الآن ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

اضافة اعلان


وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في أرقام وإحصائيات لاعبي كرة القدم، فإن ساكا يخوض اليوم، المباراة رقم 82 له على التوالي بقميص أرسنال في الدوري الإنجليزي، ليعادل بالتالي رقم بول ميرسون القياسي في المسابقة رفقة أرسنال، والذي حققه في فبراير 1995.

وبدأ ساكا هذا الموسم بصورة مميزة، بالتسجيل في الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي خلال فوز أرسنال على حساب نوتنغهام فورست بنتيجة 2-1.
تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مواجهة أرسنال وكريستال بالاس انتهى بالتعادل السلبي.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023229515756238013 (1)

برشلونة يزف بشرى لتشافي

820232291553826226714 (1)

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا

82023229912681668388

تييري هنري يبدأ تجربة تدريبية جديدة

82023229639440238279

النصر السعودي يضم زميل رونالدو في البرتغال بصفقة ضخمة

8202322902205449075

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

64e3882c42360428e9022d2a

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

أخبار متعلقة
8202315161645241539102

رسميا.. آرسنال يضم حارسا جديدا

7202325111616245441477

الهلال يجهز خطة لإقناع نجم برشلونة

72023251245499285915

ترامب يسأل عن حبيب

7202324112041961546434

إصدار جدول مباريات دور الـ8 لدوري الدرجة الثالثة

7202324111537871250553 (1)

برشلونة يبيع لاعبه المغربي

7202324104910233490503 (1)

ريال مدريد يستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد