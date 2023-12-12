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الثلاثاء، 12-12-2023 03:48 م

سالم الدوسري يفوز بجائزة جديدة

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الوكيل الإخباري - فاز الدولي السعودي ومهاجم الهلال، سالم الدوسري، بجائزة أفضل هدف في الجولة ال16 بدوري روشن للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو لهدف الجولة الاثنين، وعلق عليه قائلا: "سالم الدوسري الفائز بهدف الجولة ال16".

وتتنافس 3 أهداف لنيل جائزة الهدف الأجمل في كل جولة، من خلال استفتاء تطرحه الرابطة عبر حسابها الرسمي.

وجاء على رأس الأهداف المرشحة مؤخرا، هدف الدوسري أمام الطائي، خلال المباراة التي انتهت بفوز "الزعيم" (2-1).

ونافس الدوسري كلا من لاعب الطائي، طارق عبد الله، الذي هز شباك الهلال في المواجهة ذاتها، ومحترف ضمك، اللاعب الفرنسي كيفن نكودو، بهدفه في شباك الاتحاد عندما فاز فريقه (3-1).

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