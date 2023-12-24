الأحد 24-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سامح الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة

وزيرة النقل: 65% من مستوردات الأردن تأتي عبر البحر الأحمر

انخفاض العجز التجاري للمملكة بنسبة 9% خلال 10 أشهر

جيش الاحتلال يصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب

2 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

الشرطة الألمانية توضح حول مقتل طالب أردني في هامبورغ

مسؤول إسرائيلي سابق: ظهرنا دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أميركية

هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها بحق المعتقلين في "عيادة الرملة"

ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الى 14 منذ أمس ووزير إسرائيلي: ليس مقبولاً

الاحتلال يكثف القصف على مناطق بغزة -فيديو

الأحد، 24-12-2023 03:18 م

ساليبا: بالطبع ليفربول يستحق ركلة جزاء

12202324104316858334926


الوكيل الإخباري - اعترف ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، أن ليفربول استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الفريقين، أمس السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بتعادل ليفربول وآرسنال 1-1 على ملعب "آنفيلد".

وطالب لاعبو ليفربول بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد، نجم آرسنال.

لكن حكم المباراة سمح باستمرار اللعب، وكذلك لم يحصل على تنبيه من حكام تقنية الفيديو.

وسئل ساليبا، إذا كان يعتقد أنها ركلة جزاء، وأجاب في تصريحات أبرزتها شبكة "جول": "نعم بالطبع.. بالطبع كانت ركلة جزاء، لكنني لست الحكم وعلينا أن نقبل القرار".

ويحتل آرسنال صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ39 نقطة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202324104544906484933

نيمار يعلق على حادث مأساوي في البرازيل

12202324103414796625812

رصاصة ريال مدريد ترعب برشلونة

12202324102920530532627

صدمة.. اشتباه في إصابة مدافع اتحاد جدة بالرباط الصليبي

1220232493116458540317

أتلتيكو مدريد يهزم إشبيلية بعشرة لاعبين

1220232492526298158335

مورينيو يشتبك مع نجم نابولي ويطالبه بالاحترام

1220232491914674958674

وفاة المدير الإداري لنادي الترسانة خلال احتفاله بالفوز على غزل المحلة في كأس مصر

أخبار متعلقة
12202323115617795060659

سطوة ليفربول تهدد صدارة آرسنال

12202316131849774595252

نبأ سار لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

1220237101438197340192

ضحكة الحكم بعد هدف تشيلسي تثير غضب مشجعي مانشستر يونايتد

122023610646421087036 (1)

مباراة مجنونة.. رأسية قاتلة تؤمن صدارة آرسنال أمام لوتون

122023610646421087036

مباراة مجنونة.. رأسية قاتلة تؤمن صدارة آرسنال أمام لوتون

1120232611239885939647

آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي