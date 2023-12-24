ساليبا: بالطبع ليفربول يستحق ركلة جزاء

الوكيل الإخباري - اعترف ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، أن ليفربول استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الفريقين، أمس السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانتهت المباراة بتعادل ليفربول وآرسنال 1-1 على ملعب "آنفيلد".



وطالب لاعبو ليفربول بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد، نجم آرسنال.



لكن حكم المباراة سمح باستمرار اللعب، وكذلك لم يحصل على تنبيه من حكام تقنية الفيديو.



وسئل ساليبا، إذا كان يعتقد أنها ركلة جزاء، وأجاب في تصريحات أبرزتها شبكة "جول": "نعم بالطبع.. بالطبع كانت ركلة جزاء، لكنني لست الحكم وعلينا أن نقبل القرار".



ويحتل آرسنال صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ39 نقطة.

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