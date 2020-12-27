سامي الجابر : الاتحاد عائد بقوة والزعيم يعاني لهذه الأسباب

الوكيل الاخباري - أوضح سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السابق، معاناة فريق “الزعيم” في مواجهة الاتحاد الأخيرة، على الرغم من سيطرته على المباراة، مشيداً بعودة “العميد”.



وكتب الجابر على حسابه الرسمي، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “كلاسيكو الكرة السعودية حضرت الإثارة والندية بكل تفاصيله”.



وأضاف: “الزعيم رغم معاناته من الغيابات في صفوفه الخلفية، سيطر على المباراة وكان الأقرب للفوز”.



وتابع: “العميد يبدو أنه عائد وبقوة للمنافسة بعناصر متميزة وحضور فني رائع، شكراً للفريقين هذه المتعة”.



واستضاف فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، نظيره الاتحاد في كلاسيكو من العيار الثقيل، على ملعب “الملك فهد الدولي”، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.



وتقدم فريق الاتحاد بهدف عبدالرحمن العبود في الدقيقة 20، قبل أن يدرك الهلال التعادل بهدف البديل صالح الشهري في الدقيقة 86.



وارتفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة ليعزز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، كما أصبح رصيد الاتحاد 15 نقطة في المركز الرابع.

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