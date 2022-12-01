سامي الجابر يهنئ الدوسري على انجازه في المونديال

الوكيل الإخباري - هنأ سامي الجابر نجم المنتخب السعودي السابق اللاعب سالم الدوسري بعد تسجيله الهدف الثالث له في بطولة كأس العالم .
وعادل الدوسري الرقم التاريخي للنجم المعتزل سامي الجابر في عدد أهدافه بمسابقة كأس العالم لكرة القدم.
وغرد الجابر، عبر حسابه على موقع تويتر: “مبروك حبيبي سالم هذا الظهور والتألق كنت مقاتلا وقائدا وسجلت اسمك بجدارة.. كنتم تستحقون الذهاب أبعد في هذا المونديال، ولكن الحمد لله على كل حال”.
أتم: “نفخر بك وتستحق أكثر من ذلك، أنت نجم محترف حقيقي، أسأل الله أن يحفظك ويحميك لنستمتع بإبدعاتك في 2026 إن شاء الله”.
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