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الخميس، 22-10-2020 11:42 ص

سانتوس يتجه إلى رفض عرض الهلال

ملعب-نادي-سانتوس-البرازيلي


الوكيل الإخباري- دعا أورلاندو رولو رئيس سانتوس البرازيلي المجلس التشاوري للنادي للموافقة على بيع المهاجم الفنزويلي إيفرسون سوتيلدو إلى ناديه السابق هواتشيباتو التشيلي بعدما هدأت مفاوضات الهلال السعودي مع النادي رغم موافقة النادي على البيع.
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ويرى رولو أن بيع المهاجم الفنزويلي البالغ عمره 23 عاما إلى ناديه السابق سيحقق الكثير من المكاسب للنادي البرازيلي ، لأن هذا الاتفاق من شأنه أن يشمل الإعفاء من ديون النادي ، وإنهاء الوضع المعقد لسانتوي في الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي منعه من التعاقدات الجديدة بسبب الديون ، وكذلك سيبقي على اللاعب لبضعة أشهر أخرى في ملعب فيلا بيلميرو الخاص بالنادي عكس عرض الهلال الذي سينقل اللاعب على الفور للرياض.

وذكرت شبكة ESPN أن المجلس التشاوي للنادي سينعقد في وقت لاحق لمناقشة وضع اللاعب وبحسب الرئيس رولو ، فإن المفاوضات مع هواتشيباتو ستكون مفيدة لسانتوس.

 




 

 


 

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