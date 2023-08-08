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الثلاثاء، 08-08-2023 01:00 م

سان جرمان يستعير لاعبا لفت الأنظار بكأس العالم

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الوكيل الإخباري - أعلن باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه ضم المهاجم البرتغالي غونسالو راموس لمدة موسم، على سبيل الإعارة من بنفيكا، مع أحقية الشراء .

وأعلن راموس البالغ من العمر (22 عاما) في بيان: "أنا فخور وسعيد بالانضمام إلى باريس سان جرمان، أحد أكبر الأندية في العالم ويملك مجموعة من أفضل اللاعبين"، وفق "رويترز". 

وبدأ راموس مشواره مع الفريق الأول في بنفيكا في 2020 بعد بدايته في أكاديمية النادي بعمر 12 عاما.

وأحرز المهاجم البرتغالي 41 هدفا، كما صنع 16 هدفا مع 106مباريات مع بطل البرتغال.

ولفت راموس الأنظار في كأس العالم العام الماضي، عندما أحرز ثلاثية ليقود البرتغال إلى دور الثمانية بعد مشاركته كأساسي على حساب كريستيانو رونالدو.

وأصبح راموس سادس المنضمين إلى باريس سان جرمان هذا الصيف.

وكان النادي الفرنسي تعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

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