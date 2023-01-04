سان جيرمان يؤجل الرد على طلب ميلان

الوكيل الإخباري - أجل نادي باريس سان جيرمان، الرد على طلب ميلان في الميركاتو الشتوي الجاري.



وطلب الروسونيري ضم الإسباني سيرجيو ريكو، حارس باريس سان جيرمان، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.



ووفقا لفابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يتخذ باريس سان جيرمان أي قرار بعد بشأن مستقبل سيرجيو ريكو".



وأضاف: "ميلان يريد ضم الحارس الإسباني على سبيل الإعارة، وحدثت اتصالات مباشرة بين الناديين".



وتابع: "يريد بسان جيرمان أولا معرفة موقف كيلور نافاس من الاستمرار داخل النادي، قبل اتخاذ قرار بشأن ريكو".



يذكر أن ميلان بات في ورطة بمركز حراسة المرمى، عقب تجدد إصابة الفرنسي مايك ماينان وحاجته لفترة تصل إلى شهر قبل العودة إلى المباريات.



ويحتل ميلان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، خلف نابولي صاحب الصدارة بفارق 8 نقاط.

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