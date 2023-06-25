سان جيرمان يتفق مع البايرن على ضم نجم فرنسا

الوكيل الإخباري - أوشك نادي باريس سان جيرمان على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع أحد نجوم منتخب فرنسا.



كشفت صحيفة "ليكيب"، أن المدافع الفرنسي، لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ اقترب كثيرا من ارتداء قميص بي إس جي، هذا الصيف.



وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات بين الناديين الفرنسي والألماني تسير بإيقاع سريع للغاية، لتذليل كافة العقبات.



ورجحت "ليكيب"، أن تكلف هذه الصفقة ستكلف خزينة النادي الباريسي مبلغا يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو.



ويوازي هذا المبلغ، نصف ما دفعه النادي البافاري لضم لوكاس هرنانديز قبل 4 أعوام، قادما من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.



وينتهي تعاقد لوكاس هرنانديز (27 عاما) مع بايرن ميونخ في صيف 2024، ويقال أنه رفض عرضا لتمديد التعاقد حتى 2027.



ويعد لوكاس هرنانديز من أعمدة منتخب فرنسا، الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا.



وفي مونديال 2022، تعرض مدافع بايرن ميونخ لضربة مؤلمة بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال المباراة الأولى ضد أستراليا.

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