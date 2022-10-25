الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 03:37 م

سان جيرمان يجهز العقد الجديد لميسي

1020222514138133710528


الوكيل الإخباري - يجهز نادي باريس سان جيرمان، عقدًا جديدًا للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق.

وينتهي العقد الحالي لميسي مع النادي الباريسي في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن سان جيرمان يعمل بالفعل على الشروط الاقتصادية لعقد ميسي الجديد.

وأشارت إلى أن ميسي وصل إلى مستوى عالٍ مع باريس هذا الموسم، يشابه نسخة البرغوث الأفضل مع برشلونة، ويسعى النادي بقوة للاحتفاظ بخدماته.

اضافة اعلان

 

وأوضحت أن باريس مستعد أن تكون مدة العقد الجديد لميسي موسمًا واحدًا على الأقل.

ورغم أن المقربين من ميسي كشفوا مؤخرًا بأن البرغوث سيفكر في مستقبله عقب كأس العالم، إلا أن "لو باريزيان" تؤكد أن باريس تحرك بالفعل لإقناع اللاعب الأرجنتيني بالبقاء لموسم آخر.

وذكرت أن ميسي أقرب قليلا للبقاء في "حديقة الأمراء"، عن الانتقال إلى نادٍ آخر في الموسم المقبل.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222594025254860438 (1)

مباريات حاسمة في دوري ابطال اوروبا .. تعرف عليها

1020222511951611491919

اخر تطورات أزمة كريستيانو رونالدو وتين هاغ

1020222510544380373087

زيدان يلمح لعودته إلى التدريب ويرفض انتقاد قطر

10202225132134652333580

برشلونة في مهمة مستحيلة .. وليفربول يسعى للحسم

1020222416153269874159

إدارة الوحدات تفك عقوبة إبراهيم صبرة

1020222415550163455729

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى رأفت سارة

أخبار متعلقة
10202217162615868920467

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها.. من ماثيوز إلى ميسي

10202216113033627026214

محكمة اليويفا تحدد جلسة استماع في قضية ميسي

1020221510539530218313

ميسي: هذا أكثر ما يقلقني قبل مونديال قطر

1020224102020730103184

ميسي أخطر لاعب في أوروبا هذا الموسم

9202229133544314086771

ميسي ومبابي يثيران الشكوك في باريس

9202229101519359917689

تصرف غريب لليفاندوفسكي في يوم إجازته