سان جيرمان يدفع ثمن فشل صفقة زياش

الوكيل الإخباري - تتوالى الخسائر على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي.



وتعطلت صفقة انتقال زياش إلى "بي إس جي" في اللحظات الأخيرة، بسبب تأخر النادي اللندني في إرسال العقود بالموعد المحدد للتوثيق الأوراق الرسمية.



وكشفت شبكة "GFFN" الفرنسية، أن تأخر تشيلسي دفع النادي الباريسي لتعليق أوراق صفقة إعارة لاعبه الشاب إسماعيل الغربي إلى نادي نيس.



وأضافت الشبكة أنه مع تعطل إرسال الأوراق الخاصة بصفقة استعارة حكيم زياش، تعثر "بي إس جي" أيضا في إكمال صفقة إعارة لاعبه الشاب إلى نادي نيس.



ومع ضياع صفقة إعارة إسماعيل الغربي، يتعرض النادي الباريسي لخسارة مالية، فضلا عن خسارة اللاعب الشاب فنيا، حيث كان يأمل في المشاركة بمعد أكبر من المباريات.



ولم يشارك اللاعب ذو الأصول التونسية (18 عاما) سوى في 3 مباريات فقط كبديل لدقائق قليلة منذ بداية الموسم الجاري.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة