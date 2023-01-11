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الأربعاء، 11-01-2023 01:27 م

سان جيرمان يرفض الاحتفال بميسي

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الوكيل الإخباري -  قرر باريس سان جيرمان، عدم إقامة مراسم تكريم للأرجنتيني ليونيل ميسي، في ستاد حديقة الأمراء، بعد تتويجه ببلقب مونديال 2022، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

وقاد ميسي، منتخب الأرجنتين لتحقيق بطولة كأس العالم قطر 2022، للمرة الثالثة في التاريخ، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2).

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قرر الاكتفاء بالاحتفال الذي أقامه لميسي الأسبوع الماضي، فور عودته للنادي الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، أن كأس العالم انتهى منذ 3 أسابيع، وبالتالي ليس هناك مبرر لإقامة احتفالية جديدة الآن أمام الجمهور الفرنسي.

وأكدت الصحيفة، أن جماهير باريس سان جيرمان ستقوم باستقبال ميسي بالشكل الذي يليق به فقط وبصفته بطل العالم، ولكن دون إقامة أي مراسم احتفالية.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أنجيه، الأربعاء، على ملعبه حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي.

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