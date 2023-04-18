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الثلاثاء، 18-04-2023 03:20 م

سان جيرمان يستقر على خليفة جالتيه

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الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن كريستوف جالتيه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، سيرحل عن تدريب فريق العاصمة الفرنسية، حتى لو توج بلقب الدوري الفرنسي. 

وتعرض سان جيرمان لـ8 هزائم هذا الموسم، تحت قيادة جالتيه، ما بين الدوري الفرنسي أو دوري الأبطال، الذي غادره باريس مبكرًا من دور الـ16 على يد بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان ينوي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، مدربًا لفريق العاصمة الفرنسية، بدءًا من الموسم المقبل.

وأضافت أن باريس لم يتفاوض مع مورينيو حتى الآن، لكن اسمه قد طُرح خلف الأبواب المغلقة، وتم مناقشة التحول الذي حدث لروما بعد تولى المدرب البرتغالي.


وأشارت الصحيفة، إلى أن مورينيو سيرحل قريبًا عن تدريب روما، بعد أن أدى دوره تمامًا، وأعاد تنشيط مشروع النادي، ووضعه على خريطة كرة القدم الإيطالية والأوروبية من جديد.

ومن المتوقع أن يرحب مورينيو بتولي قيادة سان جيرمان، وقيادة مشروع النادي، الذي يضم لاعبين كبار سيساعدوه على تحقيق الهدف الأكبر بأن يصبح المدرب الذي قاد الفريق لتحقيق أول ألقابه في دوري الأبطال.

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