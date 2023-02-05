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الأحد، 05-02-2023 03:26 م

سان جيرمان يعرض نجمه للبيع بسعر زهيد

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الوكيل الإخباري - قرر نادي باريس سان جيرمان، عرض أحد لاعبيه البارزين للبيع، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة باريس سوف تعرض البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط الفريق، للبيع في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي النادي الفرنسي منفتحون على رحيل النجم البرتغالي، مقابل 15 مليون يورو فقط.

وأوضحت أن ميلان لا يزال يتابع سانشيز، وقد يتحرك للتعاقد معه في الصيف.

وجاء قرار سان جيرمان كعقوبة على تصريحات سانشيز التي قال خلالها: "لست سعيدا، لأنني أريد المشاركة في المباريات بمعدل أكبر".

يذكر أن ريناتو انضم إلى بي إس جي مطلع الموسم الجاري، قادما من نادي ليل، وشارك في 17 مباراة، أغلبها من على مقاعد البدلاء، بإجمالي 616 دقيقة لعب.

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