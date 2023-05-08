سان جيرمان يعفو عن ميسي

الوكيل الإخباري - أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات الفريق الفرنسي.



ونشر سان جيرمان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة البرغوث من التدريبات، وكتب عليها: "عاد ليو ميسي إلى التدريبات صباح الاثنين".



وقرر سان جيرمان في وقت سابق إيقاف البرغوث لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات، عقب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.



وكان النجم الأرجنتيني قد قدم اعتذارا عن سفره المفاجئ للسعودية، من خلال مقطع فيديو.



وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد.

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