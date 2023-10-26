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الخميس، 26-10-2023 03:33 م

سان جيرمان يفتك بميلان وينتزع الصدارة

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الوكيل الإخباري - حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا على ضيفه ميلان (3-0)، الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما بملعب بارك دي برانس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء بالدقيقة 32، قبل أن يضاعف راندال كولو مواني النتيجة في الدقيقة 53، ويختتم كانج إن لي الثلاثية في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، بلغ باريس النقطة رقم 6، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد ميلان عند نقطتين، ليتراجع للمركز الرابع والأخير.

وفي تفاصيل المباراة، حاول مبابي زيارة شباك الروسونيري، عندما استلم تمريرة على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 22، ليرسل تسديدة وصلت سهلة في منتصف المرمى بين أحضان الحارس، مايك ماينان.

ونجح مبابي في وضع بصمته بالدقيقة 32، بعدما توغل داخل منطقة العمليات ووجه تسديدة أرضية رائعة، وقف ماينان لمشاهدتها وهي تسكن شباكه.

وألغى الحكم هدفا لباريس في الدقيقة 48، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت في نهايتها لديمبلي، الذي سدد كرة أرضية في الشباك، وذلك بداعي وجود خطأ ارتكبه مانويل أوجارت، لاعب سان جيرمان، ضد يونس موسى، لاعب ميلان.

وتمكن باريس من تسجيل الهدف الثاني سريعا، في الدقيقة 53 عبر مهاجمه كولو مواني، الذي استغل ركنية نفذت سريعة وقصيرة إلى ديمبلي داخل منطقة العمليات، ليسدد كرة بيسراه تصدى لها ماينان، قبل أن ترتد أمام المرمى ويضعها المهاجم الفرنسي الشاب في الشباك.

ومن جانبه، حاول ميلان الوصول لمرمى دوناروما، حيث استلم بوليسيتش الكرة خارج منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة بقدمه اليسرى لكن الحارس الإيطالي تصدى لها.

ونجح أصحاب الأرض في إضافة الهدف الثالث، في الدقيقة 89، عبر البديل كانج إن لي، الذي بدأ الهجمة بتمريرة للمتألق زاير إيمري، لينطلق الأخير على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ويمرر كرة تركها راموس، ليتابعها لي في مرمى ماينان، منهيا المباراة بفوز سان جيرمان (3-0).

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