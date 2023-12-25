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الإثنين، 25-12-2023 04:53 م

سان جيرمان ينجز أولى صفقاته في 2024

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الوكيل الإخباري - أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاتفاق على أولى صفقاته في العام الجديد 2024.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر) سابقا أن لوكاس بيرالدو سيوقع عقدا مع باريس مدته 5 مواسم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مدة التعاقد وكافة التفاصيل واللاعب البرازيلي بصدد إجراء الفحوصات الطبية هذا الأسبوع.

وفور الانتهاء من هذه الخطوة سيعلن النادي الباريسي ونادي ساو باولو البرازيلي عن الصفقة بشكل رسمي.

وكان بي إس جي دعم صفوفه ب 11 صفقة جديدة في الموسم الماضي بخلاف التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ويقال أيضا أن بطل الدوري الفرنسي بصدد إبرام صفقة برازيلية ثانية في يناير/كانون الثاني بالتعاقد مع جابرييل موسكاردو لاعب وسط كورينثيانز البالغ من العمر 18 عاما.

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