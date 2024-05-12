سببان يدفعان الخليفي لتجاهل تكريم مبابي

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي، السبب الذي دفع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لعدم تكريم كيليان مبابي نجم الفريق، في ظهوره الأخير بملعب حديقة الأمراء، خلال مواجهة تولوز، مساء الأحد، في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.



وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الخليفي أراد بالفعل تنظيم حفل لتكريم مبابي، وأبلغ إداريي النادي بهذا القرار، منذ 13 فبراير/ شباط الماضي.



وأضافت أنه منذ ذلك التوقيت لم يتواصل مبابي إطلاقا مع الإدارة الباريسية، وخرج ليعلن بنفسه قرار رحيله في نهج غير مسبوق، لم يقدم عليه أي لاعب باريسي آخر.



ولفتت أن تجاهل سيرة ناصر الخليفي في بيان رحيله، يؤكد فتور العلاقة بينه وبين الهداف التاريخي لسان جيرمان.



وذكرت ليكيب أيضا أن ضيق الوقت منذ إعلان مبابي قرار الرحيل، حال دون تحضير مقطع فيديو لأهم أهداف اللاعب ورسائل من نجوم سابقين لتوديعه.



وكشفت "هناك أيضا مشكلة أخرى لم يتم حلها، وهي توصل الطرفين لاتفاق على تعويض مالي، بعدما تردد أن مبابي أبدى تنازله عن مكافآت تتراوح بين 80 و100 مليون يورو، لكن إدارة باريس تنوي الآن مناقشة الأمر مجددا مع اللاعب للاتفاق على تعويض نهائي اعتمادًا على العقد".



وختمت الصحيفة الفرنسية تقريرها بأنه ليس من المستبعد أيضا أن يتم تكريم النجم الباريسي في وقت لاحق.

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