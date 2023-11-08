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الأربعاء، 08-11-2023 02:54 م

سبب إضافي يتحكم في موعد عودة دي يونج

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المحتمل لعودة الهولندي فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة، للمشاركة في المباريات.

وكان من المقرر استدعاء دي يونج لمواجهة شاختار، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكن القائمة لم تشهد وجود اسمه.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن دي يونج لن يعود للمباريات قبل نهاية الشهر الجاري.

وأصيب نجم الوسط الهولندي ضد سيلتا فيجو، في كاحله الأيمن، يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين لا يزال دي يونج يتعافي من آثار تلك الإصابة.

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد أي قلق بشأن حالة اللاعب، لأن مثل تلك الإصابات تكون مؤلمة للغاية، وتأخذ وقتًا للتعافي.

وأضافت الصحيفة أن دي يونج يستهدف العودة خلال مباراة رايو فاليكانو يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد شهرين من حدوث الإصابة.

وبناء عليه، لن يتواجد اللاعب ضد ألافيس في الجولة المقبلة لليجا ولا مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة كذلك، إلى أن ميكي كيميني، صديقة دي يونج، سوف تلد طفلها الأول هذا الأسبوع، ومن الواضح أن أبوة اللاعب الوشيكة هي سبب إضافي لعدم إجباره على الظهور بشكل أسرع من المقرر.

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