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السبت، 02-10-2021 11:26 م

سبب التبديل الغريب لا زال مجهولا !؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
لم يعلن نادي الوحدات عن سبب تبديل المدير الفني عبدالله أبو زمع للاعب اللبناني أحمد زريق، في مباراة الفريق الأخيرة مع الحسين إربد ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.اضافة اعلان



ونزل زريق لأرض الملعب بديلا في الشوط الثاني من المباراة، إلا أن أبو زمع قام باستبداله باللاعب الشاب مهند أبو طه قبل مرور 15 دقيقة على مشاركته في مشهد أثار استغراب الجماهير .


وتوقع المتابعون أن يكون زريق قد تعرض للإصابة، إلا أن المركز الإعلامي للنادي لم يكشف عن تعرضه لأي إصابة، مما يرجح أن استبدال أبو زمع للاعب كان لأسباب فنية .

 




 

 


 

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