سبب غريب وراء عدم بيع مانشستر يونايتد قميص هويلوند

الوكيل الإخباري - ظل مانشستر يونايتد، لأكثر من شهر، لا يعرض قميص نجمه الجديد راسموس هويلوند، في متجره الرسمي، رغم أن المهاجم الدنماركي يعد الصفقة الأكبر للشياطين الحمر هذا الصيف، بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، بعدما انضم إليهم قادما من صفوف أتالانتا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يتمكن متجر مانشستر يونايتد من بيع قمصان هويلوند، لأنه لم يكن لديه حرف “ø” الموجود في اسم اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر أثار إحباط جمهور الفريق، لا سيما أن اللاعب انضم رسميا ليونايتد في بداية أغسطس/آب الماضي.



ونجح مانشستر يونايتد في توفير حرف “ø”، الخميس الماضي، ليبدأ بيع قمصان راسموس هويلوند يوم الجمعة في المتجر الرسمي.



يُذكر أن اليونايتد يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 6 نقاط، بعد مرور 4 جولات من المسابقة.

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