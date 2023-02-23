سبب غياب الشناينة عن قائمة منتخب الشباب

الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت سن 20 لكرة القدم، بقيادة المدرب إسلام ذيابات، الأربعاء، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لخوض منافسات كأس آسيا التي تقام من 1 حتى 18 آذار المقبل في أوزبكستان.



وقال ذيابات إن القائمة خلت من أمين الشناينة، بسبب تمسك فريقه الرفاع البحريني وبقائه معهم خلال فترة النهائيات القارية، ولكن المحاولات ما تزال مستمرة لضمان التحاقه بالوفد. وأضاف "وصلنا إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، بعد أن أقمنا العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية على امتداد الفترة الماضية، وخضنا عدة مباريات ودية دولية، ونتطلع للظهور المميز خلال البطولة".



وضمت القائمة: مراد الفالوجي، عبد الرحمن الطلالقة، رجائي أردكاني، عرفات الحاج، عاصم أبو التين، يوسف حسان، هاشم المبيضين، محمد أبو هزيم، أدهم الرفاعي، محمد رائد، بكر كلبونة، مهند أبو طه، سيف الدين درويش، عمر صلاح، زكريا عمرو، صهيب القاضي، علاء دية، معاذ العليمات، سلطان الشياب، زيد الأصفر، علي العزايزة، علي حجبي، أحمد أيمن.

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