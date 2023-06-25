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الأحد، 25-06-2023 03:38 م

سبب قهري يؤجل إعلان صفقات باريس

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الوكيل الإخباري - يضطر مسؤولو باريس سان جيرمان، لتأجيل الإعلان عن الصفقات الجديدة هذا الصيف، لسبب قهري.

وذكرت شبكة RMC سبورت الفرنسية: "إدارة بي إس جي تتحرك بهدوء، حيث اتفقت على تعيين الإسباني لويس إنريكي، وإقالة المدرب الحالي كريستوف جالتيه، ولكن دون إعلان رسمي".

وأشارت: "لم يتم أيضا الإعلان عن الصفقات الجديدة، لتفادي عقوبات لوائح اللعب المالي النظيف".

وأوضحت أن سان جيرمان أعلن بشكل رسمي رحيل الثنائي سيرجيو راموس وليونيل ميسي، ويخطط لإتمام الصفقات المجانية، ماركو أسينسيو وميلان سكرينيار وشير ندور، قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري، حتى تظهر رواتب هؤلاء اللاعبين في حسابات النادي لموسم 2023-2022.

أما الصفقات التي ستكلف النادي الباريسي رسوم انتقال، مثل مانويل أوجارتي لاعب سبورتنج لشبونة (60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده)، فسيتم تسجيلها في يوليو/تموز المقبل.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن سان جيرمان اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال للوائح اللعب المالي النظيف في هذه الصفقة.

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