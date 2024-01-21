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الأحد، 21-01-2024 03:37 م

سبب مفاجئ يؤخر رحلة النصر للصين

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الوكيل الإخباري - تأخرت رحلة النصر السعودي إلى الصين من جل خوض معسكر تدريبي لبضع ساعات، لسبب مفاجئ.

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ومن المقرر أن تطير بعثة النصر إلى الصين خلال الساعات المقبلة من أجل خوض جولة تحضيرية استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أنه كان من المقرر أن تقلع طائرة النصر عند الساعة 11:00 مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية، إلا أن الرحلة تأخرت للساعة 02:30 فجرًا.

وأوضحت الصحيفة أن سبب التأخير يرجع إلى "تغيير في جدولة الرحلات الخاصة بمطار الرياض".

وأبلغ مسؤولو النصر اللاعبين بضرورة الحضور داخل صالة الطيران الخاص لمطار الرياض قبل موعد الإقلاع بساعتين.

ويستعد النصر لخوض معسكر تدريبي في الصين، يخوض خلاله مباراتين وديتين ضد شنجهاي الأربعاء المقبل، وتشجيانج يوم 28 يناير/ كانون ثان الجاري.

كان النصر عاد للتدريبات، الإثنين الماضي بعد إجازة طويلة بسبب فترة التوقف الدولي الجارية نظرًا لمشاركة السعودية في كأس آسيا 2023.

 

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