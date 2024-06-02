سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - بعد فوز ريال مدريد الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 على ملعب ويمبلي في لندن في نهائي نسخة 2023-2024 نرفق لكم سجل الفائزين بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،



(انطلقت كأس الأندية الأوروبية سابقاً عام 1956 وطُوّر نظامها في 1992):

2024: ريال مدريد الإسباني

2023: مانشستر سيتي الإنجليزي

2022: ريال مدريد الإسباني

2021: تشلسي الإنجليزي

2020: بايرن ميونيخ الألماني

2019: ليفربول الإنجليزي

2018: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2014: ريال مدريد الإسباني

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2012: تشلسي الإنجليزي

2011: برشلونة الإسباني

2010: إنتر الإيطالي

2009: برشلونة الإسباني

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2007: ميلان الإيطالي

2006: برشلونة الإسباني

2005: ليفربول الإنجليزي

2004: بورتو البرتغالي

2003: ميلان الإيطالي

2002: ريال مدريد الإسباني

2001: بايرن ميونيخ الألماني

2000: ريال مدريد الإسباني

1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1998: ريال مدريد الإسباني

1997: بوروسيا دورتموند الألماني

1996: يوفنتوس الإيطالي

1995: أياكس الهولندي

1994: ميلان الإيطالي

1993: مرسيليا الفرنسي

1992: برشلونة الإسباني

1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي

1990: ميلان الإيطالي

1989: ميلان الإيطالي

1988: أيندهوفن الهولندي

1987: بورتو البرتغالي

1986: ستيوا بوخارست الروماني

1985: يوفنتوس الإيطالي

1984: ليفربول الإنجليزي

1983: هامبورغ الألماني

1982: أستون فيلا الإنجليزي

1981: ليفربول الإنجليزي

1980: نوتنغهام فوريست الإنجليزي

1979: نوتنغهام فوريست الإنجليزي

1978: ليفربول الإنجليزي

1977: ليفربول الإنجليزي

1976: بايرن ميونيخ الألماني

1975: بايرن ميونيخ الألماني

1974: بايرن ميونيخ الألماني

1973: أياكس الهولندي

1972: أياكس الهولندي

1971: أياكس الهولندي

1970: فينورد الهولندي

1969: ميلان الإيطالي

1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1967: سلتيك الاسكتلندي

1966: ريال مدريد الإسباني

1965: إنتر الإيطالي

1964: إنتر الإيطالي

1963: ميلان الإيطالي

1962: بنفيكا البرتغالي

1961: بنفيكا البرتغالي

1960: ريال مدريد الإسباني

1959: ريال مدريد الإسباني

1958: ريال مدريد الإسباني

1957: ريال مدريد الإسباني

1956: ريال مدريد الإسباني





- الأندية الأكثر ألقاباً:

15 لقباً: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني، ليفربول الإنجليزي

5 ألقاب: برشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس الهولندي

3 ألقاب: مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر الإيطالي

- الدول الأكثر ألقابًا:

20 لقباً: إسبانيا

15 لقباً: إنجلترا

12 لقباً: إيطاليا

8 ألقاب: ألمانيا

6 ألقاب: هولندا

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة