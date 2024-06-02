سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - بعد فوز ريال مدريد الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 على ملعب ويمبلي في لندن في نهائي نسخة 2023-2024 نرفق لكم سجل الفائزين بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،
(انطلقت كأس الأندية الأوروبية سابقاً عام 1956 وطُوّر نظامها في 1992):
2024: ريال مدريد الإسباني
2023: مانشستر سيتي الإنجليزي
2022: ريال مدريد الإسباني
2021: تشلسي الإنجليزي
2020: بايرن ميونيخ الألماني
2019: ليفربول الإنجليزي
2018: ريال مدريد الإسباني
2017: ريال مدريد الإسباني
2016: ريال مدريد الإسباني
2015: برشلونة الإسباني
2014: ريال مدريد الإسباني
2013: بايرن ميونيخ الألماني
2012: تشلسي الإنجليزي
2011: برشلونة الإسباني
2010: إنتر الإيطالي
2009: برشلونة الإسباني
2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي
2007: ميلان الإيطالي
2006: برشلونة الإسباني
2005: ليفربول الإنجليزي
2004: بورتو البرتغالي
2003: ميلان الإيطالي
2002: ريال مدريد الإسباني
2001: بايرن ميونيخ الألماني
2000: ريال مدريد الإسباني
1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي
1998: ريال مدريد الإسباني
1997: بوروسيا دورتموند الألماني
1996: يوفنتوس الإيطالي
1995: أياكس الهولندي
1994: ميلان الإيطالي
1993: مرسيليا الفرنسي
1992: برشلونة الإسباني
1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي
1990: ميلان الإيطالي
1989: ميلان الإيطالي
1988: أيندهوفن الهولندي
1987: بورتو البرتغالي
1986: ستيوا بوخارست الروماني
1985: يوفنتوس الإيطالي
1984: ليفربول الإنجليزي
1983: هامبورغ الألماني
1982: أستون فيلا الإنجليزي
1981: ليفربول الإنجليزي
1980: نوتنغهام فوريست الإنجليزي
1979: نوتنغهام فوريست الإنجليزي
1978: ليفربول الإنجليزي
1977: ليفربول الإنجليزي
1976: بايرن ميونيخ الألماني
1975: بايرن ميونيخ الألماني
1974: بايرن ميونيخ الألماني
1973: أياكس الهولندي
1972: أياكس الهولندي
1971: أياكس الهولندي
1970: فينورد الهولندي
1969: ميلان الإيطالي
1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي
1967: سلتيك الاسكتلندي
1966: ريال مدريد الإسباني
1965: إنتر الإيطالي
1964: إنتر الإيطالي
1963: ميلان الإيطالي
1962: بنفيكا البرتغالي
1961: بنفيكا البرتغالي
1960: ريال مدريد الإسباني
1959: ريال مدريد الإسباني
1958: ريال مدريد الإسباني
1957: ريال مدريد الإسباني
1956: ريال مدريد الإسباني
- الأندية الأكثر ألقاباً:
15 لقباً: ريال مدريد الإسباني
7 ألقاب: ميلان الإيطالي
6 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني، ليفربول الإنجليزي
5 ألقاب: برشلونة الإسباني
4 ألقاب: أياكس الهولندي
3 ألقاب: مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنتر الإيطالي
- الدول الأكثر ألقابًا:
20 لقباً: إسبانيا
15 لقباً: إنجلترا
12 لقباً: إيطاليا
8 ألقاب: ألمانيا
6 ألقاب: هولندا
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