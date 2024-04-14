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الأحد، 14-04-2024 03:22 م

سجل بريمن يبشر ليفركوزن قبل مباراة الحسم

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الوكيل الإخباري - يبحث باير ليفركوزن عن التتويج بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يستقبل فيردر بريمن على ملعب باي أرينا، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 29.

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ويحتاج ليفركوزن إلى الانتصار للظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن الثنائي بايرن ميونخ وشتوتجارت قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

وبحسب أرقام الموقع الرسمي للدوري الألماني، لم يتغلب بريمن على فريق يتواجد في صدارة جدول الترتيب منذ شهر مايو/ أيار 2011، عندما تفوق على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

أما آخر انتصار حققه بريمن خارج أرضه على متصدر البوندسليجا، فيعود إلى 21 عامًا، بالفوز على بايرن ميونخ بهدف دون رد في شهر أبريل/ نيسان 2003.

ويعول ليفركوزن على خدمات نجمه فلوريان فيرتز لحسم اللقب هذا الموسم، بعدما حطم رقمه الشخصي في أفضل سجل تهديفي في موسم واحد بالبوندسليجا بتسجيل 8 أهداف، وأفضل سجل في المساهمات التهديفية بشكل عام، بالمشاركة في 18 هدفًا.

ومع استهداف ليفركوزن التتويج باللقب، يضع عينه أيضًا على تحطيم رقم قياسي جديد في البوندسليجا، بفض الشراكة مع بايرن ميونخ، والانفراد بأطول سلسلة متتالية دون هزيمة في الدوري بموسم واحد، بالوصول إلى 29 مباراة.

ويبقي جوسيب ستانيسيتش اللاعب الوحيد في صفوف ليفركوزن الذي سبق وأن توج بلقب البوندسليجا من قبل، وكان ذلك رفقة البايرن.

بينما توج المدرب تشابي ألونسو باللقب 3 مرات، كلاعب في صفوف العملاق البافاري أيضًا.

ولم يحقق بريمن أي انتصار في آخر 6 مباريات (تعادلان- 4 هزائم)، لكنه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 4 زيارات لباي أرينا، محققًا انتصارا واحدا و3 تعادلات.

ويعد ميتشيل فايسر أحد أبرز لاعبي بريمن هذا الموسم بصناعة 6 أهداف، وسبق وأن خاض 53 مباراة في البوندسليجا رفقة ليفركوزن، كما توج باللقب 3 مرات من قبل مع البايرن.

 

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