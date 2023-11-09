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الخميس، 09-11-2023 03:41 م

سجل تاريخي يبشر ليفربول أمام تولوز أوروبيا

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ملاعب - يرحل ليفربول الإنجليزي لمواجهة تولوز الفرنسي، في عقر داره، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويخوض ليفربول المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.

كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.

وسيضمن ليفربول التأهل للدور التالي حال حقق الانتصار اليوم، وفي حال فاز وفشل يونيون سانت جيلواز في الفوز بالمباراة الأخرى أمام لاسك، فسيضمن الريدز التأهل في صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية، ويتفادى خوض دور خروج المغلوب المؤهل لثمن النهائي في شهر فبراير/شباط المقبل.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.

واستخدم كلوب 25 لاعبًا في 3 مباريات خاضها في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ويعد كل من واتارو إيندو وداروين نونيز وهارفي إيليوت الثلاثي الوحيد الذي بدأ في التشكيل الأساسي في كل المباريات السابقة، بينما يعد إيليوت اللاعب الوحيد الذي شارك في كل الدقائق.

وشارك صلاح كبديل 6 مرات رفقة ليفربول في المسابقات الأوروبية، وسجل 6 أهداف في تلك اللقاءات، بمعدل هدف كل 23 دقيقة كلاعب بديل، وبدوره سجل نونيز 6 أهداف في 11 مباراة أوروبية خاضها رفقة ليفربول حتى الآن.

ونجح ليفربول في الفوز بـ14 مباراة من آخر 15 مواجهة خاضها في دور المجموعات بالمسابقات الأوروبية، ولم يخسر الريدز سوى مرة واحدة في آخر 27 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

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