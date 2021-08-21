السبت 21-08-2021
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السبت، 21-08-2021 04:12 م

سحاب يواصل تحقيق النتائج المميزة بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
حقق فريق سحاب فوزا مثيرا على شباب الأردن بهدفين دون رد، وذلك في المواجهة التي أقيمت الجمعة على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة لحساب الجولة الـ 14 من الدوري الأردني للمحترفين.اضافة اعلان



وتقدم سحاب بالهدف الأول مبكرا والذي سجله هداف الفريق يزن النعيمات من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني بالدقيقة 72 عن طريق البديل أحمد عبد الحليم من ركلة حرة متقنة .


وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مميزا لفريق سحاب، وهو الأفضل لـ "اسود الشرق" منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، في انعكاس طبيعي لنتائج الفريق الذي يحقق فوزه الرابع تواليا .

وبهذا الفوز انفرد سحاب بالمركز الثامن على سلم ترتيب الدوري بـ 16 نقطة، فيما بقي الشباب بالمركز السادس مؤقتا بـ 18 نقطة.

وكانت الجولة قد شهدت تعادل السلط وشباب العقبة بهدف لمثله، وفوز الرمثا على الجليل بهدف نظيف، والوحدات على الفيصلي بهدفين دون رد.


 




 

 


 

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