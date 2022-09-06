سحب قرعة دوري أندية الدرجة الأولى للكرة الطائرة

الوكيل الإخباري - سحبت أمس الاثنين قرعة دوري أندية الدرجة الأولى للكرة الطائرة 2022.

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ويشارك في البطولة، بحسب بيان الاتحاد، 12 فريقا، وزعوا على 4 مجموعات حسب القرعة التي أشرفت عليها لجنة المسابقات في الاتحاد، التي يرأسها اشرف الرفاعي، وبحضور نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، ومندوبي الأندية المشاركة.

وجمعت المجموعة الأولى فرق مليح، وعابل، وبيت ايدس، فيما جمعت المجموعة الثانية فرق المشوار، والنقع، وضرار.



وضمت المجموعة الثالثة فرق عيرا، وصما، وفوعرا، في الوقت الذي جاءت فيه فرق المشارع، والمحطة، والطوال، في المجموعة الرابعة.



وبحسب تعليمات البطولة، تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في المجموعات الأربع، إلى الدور الثاني والذي يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، لتحديد الفريقين المتأهلين إلى دوري الدرجة الممتازة 2023.

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