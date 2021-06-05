سحب قرعة دوري الدرجة الثالثة

الوكيل الاخباري - سحبت اليوم السبت 5 حزيران، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دوري الدرجة الثالثة لموسم 2021، والتي تنطلق يوم 5 تموز المقبل، بمشاركة 16 فريقاً.

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وجرت القرعة بحضور ممثلي الأندية، وبغياب وسائل الإعلام، للحفاظ على السلامة العامة، وفقاً لإجراءات البروتوكول الصحي المتبع، في ظل جائحة كورونا.



وحسب تعليمات البطولة تم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات عن طريق القرعة المفتوحة وحسب التالي:



المجموعة الأولى: زحر، غور الصافي، شيحان، الشيح حسين.

المجموعة الثانية: غزة هاشم، دير علا، جعفر الطيار، الزعتري.

المجموعة الثالثة: شباب حسبان، الخليج، مرج الحمام، دير أبي سعيد.

المجموعة الرابعة: الرشيد، رباع السرحان، شباب نزال، ملكا.



وحسب النظام، تقام مباريات الدور الأول الذي ستلعب على ملاعب محايدة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.



ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني الذي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب، بحيث يواجه أول كل مجموعة، وصيف المجموعة الأخرى، وفي حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ملعب الفريق المنافس، وتقام مباريات إياب الدور الثاني على أرض الفرق التي تحمل الأرقام الفردية.



في المقابل، تتأهل الفرق الفائزة من مباريات الدور الثاني لمصاف أندية الدرجة الثانية.



وينتظر أن يصدر الاتحاد جدول مباريات البطولة متضمنا التواريخ والملاعب خلال الأيام المقبلة.



وكان اتحاد كرة القدم، قرر عدم استكمال بطولة دوري الدرجة الثالثة في الموسم السابق، حفاظاً على السلامة العامة، بسبب تفشي جائحة كورونا، لتقتصر المشاركة في البطولة الحالية على الـ16 فريقاً التي وصلت إلى الدور ثمن النهائي العام الماضي.

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