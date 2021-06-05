السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

فاعليات في الكرك تدعو للتمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام

مبادرة لصيانة منازل الأسر العفيفة في معان

فلسطين النيابية تدعو البرلمانات العربية والدولية لنصرة الفلسطينيين

افتتاح المبنى الجديد لمديرية زراعة مأدبا

مجلس النواب ينظر باستقالة العجارمة الإثنين

مدينة الحسين للشباب تحتفل بمئوية الدولة

دودين: خطّة لتطوير المنظومة الإعلاميّة

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الصناعيين في أبو علندا المعيقات التي تواجههم

مؤتة والمركز الثقافي التركي يبحثان التعاون المشترك

مركز الأميرة بسمة للتنمية يُطلق مبادرة لعيون القائد بالأغوار الشمالية

السبت، 05-06-2021 05:22 م

سحب قرعة دوري الدرجة الثالثة

620215171252237665785


الوكيل الاخباري - سحبت اليوم السبت 5 حزيران، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دوري الدرجة الثالثة لموسم 2021، والتي تنطلق يوم 5 تموز المقبل، بمشاركة 16 فريقاً.

اضافة اعلان
 

وجرت القرعة بحضور ممثلي الأندية، وبغياب وسائل الإعلام، للحفاظ على السلامة العامة، وفقاً لإجراءات البروتوكول الصحي المتبع، في ظل جائحة كورونا.

وحسب تعليمات البطولة تم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات عن طريق القرعة المفتوحة وحسب التالي:

المجموعة الأولى: زحر، غور الصافي، شيحان، الشيح حسين.
المجموعة الثانية: غزة هاشم، دير علا، جعفر الطيار، الزعتري.
المجموعة الثالثة: شباب حسبان، الخليج، مرج الحمام، دير أبي سعيد.
المجموعة الرابعة: الرشيد، رباع السرحان، شباب نزال، ملكا.

وحسب النظام، تقام مباريات الدور الأول الذي ستلعب على ملاعب محايدة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني الذي تقام مبارياته بنظام الذهاب والإياب، بحيث يواجه أول كل مجموعة، وصيف المجموعة الأخرى، وفي حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ملعب الفريق المنافس، وتقام مباريات إياب الدور الثاني على أرض الفرق التي تحمل الأرقام الفردية.

في المقابل، تتأهل الفرق الفائزة من مباريات الدور الثاني لمصاف أندية الدرجة الثانية.

وينتظر أن يصدر الاتحاد جدول مباريات البطولة متضمنا التواريخ والملاعب خلال الأيام المقبلة.

وكان اتحاد كرة القدم، قرر عدم استكمال بطولة دوري الدرجة الثالثة في الموسم السابق، حفاظاً على السلامة العامة، بسبب تفشي جائحة كورونا، لتقتصر المشاركة في البطولة الحالية على الـ16 فريقاً التي وصلت إلى الدور ثمن النهائي العام الماضي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62021515341719946951

جوارديولا مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

620215165145257686112

مورينيو يتوقع المنتخب الفائز بكأس أمم أوروبا

62021516750832285988

تنازلات كبيرة من كومان للبقاء في برشلونة

620215161444678609915

بوجبا يُبرز نقطة قوة فرنسا في يورو 2020

5202130162337933850693

منتخب النشامى يواجه فيتنام بطموحات الثأر ومصالحة الجماهير

5202130143534568723123

ليون يواجه باريس سان جيرمان في قمة حسم اللقب

أخبار متعلقة
5202126161541941778566

رند أبو حسين : المنافسة ستكون مختلفة بهذا الموسم

60a661cab3b96

انطلاق دوري المحترفات ،، ومشاركة بالاحتفال الفلسطيني

476139Image1-1180x677_d

هذا ما قاله مدرب العهد اللبناني في المؤتمر الصحفي

8CC2FD34-78CC-4FAD-AEA3-1A4A174735FC

دعاء مؤثر للقدس من المعلق العماني خليل البلوشي (شاهد الفيديو)

179071649_3459925894106986_8821757050661863487_n

هل يتمكن خضر بدوان من إنقاذ نادي البقعة

8261b155f1012c41c94af0979cd9b6f8

محمود زعترة يسجل هدفه الأول بالعراق ،، وانتصارات لاحسان حداد والشبول