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الأربعاء، 01-11-2023 01:38 م

سحب قرعة غرب آسيا للناشئات في الاردن

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الوكيل الإخباري - سحبت الثلاثاء ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣ قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للناشئات التي تقام بضيافة الاتحاد الأردني بالفترة من ٩ إلى ١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٣ على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وجرى خلال القرعة التي تم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب تسكين المنتخبات الأربعة المشاركة وهي الأردن ولبنان والعراق وسوريا على مواقعها من ١ إلى ٤ وضمن مجموعة واحدة، بحيث ستخوض الدور الأول من البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وفي الدور الثاني يلتقي متصدر الدور الأول مع المركز الثاني لتحديد بطل البطولة ووصيفه، فيما يتواجه صاحبا المركزين الثالث والرابع لمعرفة بقية المراكز.

وبحسب جدول البطولة، يلتقي بالمباراة الافتتاحية عند الخامسة مساء ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣ بتوقيت الأردن منتخبا سوريا والعراق، وتلي ذلك باليوم نفسه مباراة الأردن ولبنان عند الساعة الثامنة مساءً.

وتتواصل البطولة يوم ١١ تشرين الثاني بمباراتين بالتوقيتين ذاتهما، الأولى بين لبنان وسوريا والثانية بين العراق والأردن، وعلى أن تقام يوم ١٣ الجولة الثالثة حين يلعب العراق ولبنان ثم الأردن وسوريا ولتختتم بذلك منافسات الدور الأول.

وسيشهد اليوم الأخير من البطولة ١٥ تشرين الثاني إقامة مباراتي الدور النهائي بين ثالث ورابع ترتيب الدور الأول، وبعد ذلك عند الساعة الثامنة بين المتصدر والمركز الثاني في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الرابعة من البطولة.

ويشار إلى أن المنتخب اللبناني يحمل لقب النسخة الثالثة من البطولة التي أقيمت بمدينة العقبة الأردنية مطلع عام ٢٠٢٣، على حساب صاحب الضيافة المنتخب الأردني الذي حل وصيفاً.

كما سبق، وتوج المنتخب اللبناني بلقب النسخة الثانية في عمان أواخر عام ٢٠١٩، فيما جاء المنتخب الأردني بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب السوري الذي حل ثالثاً، والمنتخب الفلسطيني بالمركز الرابع.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في دبي عام ٢٠١٨، وتوج وقتها المنتخب الأردني باللقب على حساب نظيره اللبناني الذي حل وصيفاً، وجاء المنتخب الفلسطيني ثالثاً، والبحرين رابعاً.

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