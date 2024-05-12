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الأحد، 12-05-2024 03:21 م

سخرية أرجنتينية من نيمار بعد إنجاز الهلال

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الوكيل الإخباري - تناولت شبكة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية نبأ تتويج فريق الهلال بطلا لدوري روشن السعودي للمحترفين، بشكل ساخر من نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك بعدما احتفل رفقة زملائه باللقب الثاني في مسيرته مع الزعيم.

وأوضحت الشبكة الأرجنتينية أن "3 مباريات كانت كافية لأن يتوج نيمار بميدالية البطل مع فريقه"، في إشارة إلى مشاركته مع الهلال 3 مباريات فقط على مستوى الدوري، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده نهاية العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أجرى جراحة ويواصل عملية التأهيل أملا في التعافي والعودة للمشاركة مع الزعيم.

وسبق أن توج نيمار بطلأ للسوبر السعودي الذي أقيم بالإمارات مؤخرا، حيث كان اللقب الأول للنجم البرازيلي في مسيرته، قبل أن يحصل على ميدالية البطل أيضا مع الهلال الذي تغلب على الحزم مساء السبت ليحسم بصفة رسمية لقب الدوري لصالحه.

تجدر الإشارة إلى أن هناك "عداء كروي" تاريخي بين الأرجنتين والبرازيلي، إذ يرجع التنافس بينهما إلى عقود عديدة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات أو حتى اللاعبين، علاوة على الصراع على ريادة أمريكا اللاتينية والتفوق العالمي أيضا.

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