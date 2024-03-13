سداسي مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

الوكيل الإخباري- أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن هناك 6 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 4 لاعبين تنتهي عقود في سانتياجو برنابيو، بحلول صيف 2024، هم لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو فرنانديز ولوكاس فاسكيز، بينما يلعب الثنائي خوسيلو ماتو وكيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وأشارت الصحيفة، إلى موقف كل لاعب على حدة، خاصة في ظل الشائعات التي ربطتهم جميعًا بالرحيل.



لوكا مودريتش



الكرواتي البالغ من العمر 38 عامًا لا يفكر في الاعتزال، وكل شيء يشير إلى أنه سيكون على استعداد للبقاء لعام آخر، لكن يبدو أن ريال مدريد لا ينوي التجديد له.



ويحظى أسطورة الميرنجي باهتمام الأندية الكبرى في السعودية.



توني كروس



يعد الألماني البالغ من العمر 34 عامًا لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.



ويريد ريال أن الإبقاء على اللاعب لموسم آخر، لكن تصرفات كروس نفسه تتسم بالغموض، لدرجة أنه يمكن أن يتخذ قرارًا بالاعتزال.



وعلى الرغم من أنه يبدو أنه لن يفعل ذلك، لكن كروس يمكن أن يفعل أي شيء.



ناتشو فرنانديز



كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قريبًا بالفعل من مغادرة ريال مدريد في الموسم الماضي، لكن انتهى به الأمر بالتجديد، والآن يتكرر نفس الموقف وسيتقبل ريال مدريد قراره سواء أراد البقاء أو الرحيل.



لوكاس فاسكيز



سيبلغ 33 عامًا في يوليو/ تموز المقبل، وكان قريبًا بالفعل من مغادرة ريال مدريد في عام 2021، في آخر تجديد له.



وسيكون الريال سعيدًا باستمراريته، ويبدو أن اللاعب ملتزم أيضًا بالبقاء في ريال مدريد.



خوسيلو



سيبلغ 34 عامًا في 27 مارس/ آذار المقبل، يلعب على سبيل الإعارة من إسبانيول حتى 30 يونيو/ حزيران، ويجب على ريال مدريد دفع 1.5 مليون يورو للاحتفاظ به، ويبدو أن النادي لديه نية دفع المبلغ لاستمرار المهاجم.



كيبا أريزابالاجا



وصل حارس المرمى البالغ من العمر 29 عامًا على سبيل الإعارة من تشيلسي بعد إصابة تيبو كورتوا، لكنه جلس بديلًا للحارس أندري لونين.



وكل شيء يشير إلى أن كيبا سيعود إلى تشيلسي في الصيف، لأن الريال ليس على استعداد لدفع 20 مليون يورو للإبقاء عليه.

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