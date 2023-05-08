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الإثنين، 08-05-2023 04:00 م

سرقة منزل رودريجو خلال نهائي كأس ملك إسبانيا

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني، عن تعرض منزل البرازيلي رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد، للسرقة خلال مباراة الفريق ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن منزل رودريجو في العاصمة مدريد، تعرض للسرقة خلال تواجد اللاعب مع فريقه في مدينة إشبيلية لخوض نهائي كأس الملك.

وأضاف: "الشرطة المحلية تبحث عن اللصوص في الوقت الحالي".

يذكر أن رودريجو كان بطل ريال مدريد في النهائي، حيث سجل هدفي الفوز في المباراة، كما أنه بعمر 22 عاما و117 يوما أصبح أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس ملك إسبانيا بقميص ريال مدريد في القرن ال21.

وحصد الميرنجي اللقب رقم 20 له في كأس الملك، بعدما عانى للفوز به منذ موسم (2013-2014).

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